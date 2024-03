CdM - ADL non vuole sbagliare ancora e sonda varie idee per ds e allenatore

Gestire il presente, programmare il futuro. In questo periodo è ciò che dovrà fare e che già sta facendo Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gestire il presente, programmare il futuro. In questo periodo è ciò che dovrà fare e che già sta facendo Aurelio De Laurentiis. Lo conferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis non vuole ripetere gli errori della scorsa estate, sta sondando diverse idee per il direttore sportivo e l’allenatore del futuro.

Tra i pensieri c’è anche la permanenza di Calzona, che ha un contratto con la Slovacchia fino a dicembre 2025 con opzione per altri sei mesi in caso di qualificazione ai Mondiali. L’esame per Calzona è nelle prossime dieci partite per capire se il Napoli riuscirà a fare una cavalcata importante".