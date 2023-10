Cdm - ADL sereno dopo il Real, ma si ripensa alle sostituzioni di Garcia

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che il presidente è parso sereno

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che il presidente è parso sereno, consapevole che il Napoli sta ritrovando la sua identità nonostante non si possa essere mai felici dopo una sconfitta. Si ripensa alle sostituzioni, a tutto ciò che poteva essere fatto, a Raspadori mezzala, Elmas esterno destro con Lindstrom costato 25 milioni in panchina nonostante, come dimostrano anche le scelte di formazione a Lecce, sia un acquisto concepito come prima alternativa a Politano.