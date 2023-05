CdM - ADL spera ancora di fare un ultimo tentativo per Spalletti: il retroscena

Luciano Spalletti via da Napoli? Sì, è quasi certo, anche se Aurelio De Laurentiis potrebbe provare un'ultima volta a convincere l'allenatore di Certaldo

TuttoNapoli.net

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Le preoccupazioni di De Laurentiis sono rivolte soprattutto verso il futuro del Napoli, il patron in cuor suo coltiva ancora la speranza di fare un ultimo tentativo per Spalletti anche se i margini sono quasi nulli. Lo dimostra anche la stoccata di De Laurentiis al concerto di Gigi D’Alessio: «Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo» mentre la piazza invocava Spalletti".