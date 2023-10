CdM - Allarme Osimhen: tre infortuni (due in nazionale) muscolari in un anno

Fra qualche settimana monitorerà il suo percorso con gli esami strumentali, quando ci sarà da valutare il ritorno in campo per gli allenamenti.

Tre infortuni muscolari in un solo anno per Victor Osimhen, due dei quali rimediati in nazionale. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen ha iniziato a fare terapie, primo passo del suo cammino verso il recupero. Fra qualche settimana monitorerà il suo percorso con gli esami strumentali, quando ci sarà da valutare il ritorno in campo per gli allenamenti.

È una modalità nota considerando che Osimhen è al terzo infortunio muscolare in poco più di un anno, di cui due rimediati in Nazionale. Prima ci sarà da fare le terapie per smaltire la lesione al bicipite femorale destro e poi verrà il recupero completo.