CdM avvisa: "L'Udinese ha ancora un obiettivo, sarà dura fare un punto lì"

Focus su Udinese-Napoli, la partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo Scudetto al Napoli, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus su Udinese-Napoli, la partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo Scudetto al Napoli, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno: "L’Udinese di Sottil non è proprio uno dei clienti migliori in questa fase del torneo, in cui il Napoli sembra un poco stanco: è squadra tosta fisicamente, che riesce a portare sempre molti uomini nell’area avversaria, anche se quasi certamente non potrà contare almeno dall’inizio su Beto e punterà su Nestorovski. La squadra friulana è reduce da una sconfitta di misura con il Lecce, ma ha disputato finora un campionato eccellente che l’ha portata spesso a lanciare lo sguardo verso l’Europa anche se a Sottil, che è stato giocatore di Spalletti nell’importante esperienza del tecnico toscano a Udine, basterebbe un piazzamento tra le prime dieci per essere soddisfatto della stagione.

Obiettivo ancora possibile, a portata di mano. E dunque, c’è da attendersi una partita molto combattuta nella quale il Napoli dovrà restare sempre concentrato e pronto a colpire con il suo gioco avvolgente e le iniziative di Lozano e Kvaratskhelia per lanciare Osimhen".