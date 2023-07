CdM - C'è un italiano in cima alla lista per il dopo Kim: con 30-35mln può arrivare

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che si sofferma sulla questione sostituto di Kim, promesso sposo al Bayern Monaco:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Giorgio Scalvini, 19 anni, è in cima alla lista dei desideri". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che si sofferma sulla questione sostituto di Kim, promesso sposo al Bayern Monaco: "La richiesta del presidente dell’Atalanta Percassi è di 40 milioni, una cifra molto alta: chissà che non si possa arrivare ad un accordo a 30-35 milioni compresi i bonus. La società azzurra ci proverà, così come sta sondando lo spagnolo (Real Sociedad) Robin Le Normand, 27 anni, che ha però una clausola di 50 milioni. Occhio anche al giapponese Ko Itakura, 26 anni, del Borussia Mönchengladbach che resta nel mirino".