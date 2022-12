CdM - C'è un reparto su cui Spalletti ha costruito l'anima del Napoli

Luciano Spalletti vuole ritrovare il suo centrocampo al top e ci sta lavorando molto in questi giorni, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

Luciano Spalletti vuole ritrovare il suo centrocampo al top e ci sta lavorando molto in questi giorni, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Ci sono equilibri da rimettere a posto, come il centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski che ha costruito l’anima del Napoli capolista nella prima parte della stagione. È la cassaforte della squadra di Spalletti, l’armonia tra fisicità, qualità e intelligenza tattica da riproporre senza variazioni imposte dal tempo".