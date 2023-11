CdM - Catene, pressing e non solo: cosa ha detto Mazzarri ad ADL sul calcio da fare

Walter Mazzarri non riposa. Studia l'Atalanta, la formazione, in attesa di avere tutta la squadra a disposizione per fare un calcio tutto nuovo.

Walter Mazzarri non riposa. Studia l'Atalanta, la formazione, in attesa di avere tutta la squadra a disposizione per fare un calcio tutto nuovo rispetto al suo passato in azzurro. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "È un weekend di riposo per il Napoli ma non per Mazzarri, immerso nello studio. Ha visto l’Italia di Spalletti, ammirato il 4-3-3 con il possesso palla, l’attacco sulle catene laterali, il pressing alto e la riaggressione. È il calcio che vuole portare nel suo Napoli, l’ha spiegato in ogni occasione sia a De Laurentiis che alla squadra".