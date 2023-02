Cdm - Città è pronta a far festa: Spalletti ha già rivelato il suo desiderio

In città l’entusiasmo è diffuso, pronto a farsi sentire, la città attende questo sogno dopo 33 anni e non vede l’ora di far festa

Spalletti ha rivelato il forte desiderio di vedere Napoli impazzire di gioia ma non molla rispetto al percorso e all'idea di non tirar fuori i pasticcini e lo champagne prima che la matematica non certifichi la vittoria. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno.