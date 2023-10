CdM - Conte-Napoli, primo contatto: il tecnico non ha chiuso e in aiuto c'è il Decreto Crescita

"E' Antonio Conte la scelta numero uno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, ormai è chiaro".

"E' Antonio Conte la scelta numero uno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, ormai è chiaro". Anche il Corriere del Mezzogiorno scrive della trattativa tra il Napoli e il tecnico per la successione di Rudi Garcia: "Il contatto c’è stato e si attende la risposta del tecnico salentino, la quale, in caso di esito positivo, farebbe saltare nell’immediato Rudi Garcia senza attendere ulteriormente le tre partite fatidiche.

A un primo approccio, Conte non ha escluso categoricamente l’idea partenopea. In più ci sarebbe un assist per ADL: considerando l’ultima esperienza del tecnico a Londra, infatti, ci sarebbe il supporto del Decreto Crescita per sostenere il pesante ingaggio".