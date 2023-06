CdM - Continuità tattica con Garcia: decisivi i moduli preferiti e la difesa bunker

Da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, ecco il nuovo allenatore del Napoli. Nel segno della continuità tattica, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno

Da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, ecco il nuovo allenatore del Napoli. Nel segno della continuità tattica, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "La continuità tattica è un altro parametro che ha spinto De Laurentiis verso Rudi Garcia che nella sua carriera ha alternato il 4-3-3, il 4-4-2 e il 4-2-3-1. Ha costruito squadre solide che poi regalavano anche dei buoni spunti a livello propositivo, nei due campionati chiusi alle spalle della Juventus ha sempre avuto la seconda miglior difesa in un’epoca in cui era complicato far meglio del bunker di Conte".