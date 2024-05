CdM contro ADL: "Il presidente 'fumante' che fa disinformazione"

"Il presidente «fumante» che fa disinformazione". Titola così oggi il Corriere del Mezzogiorno all'interno delle sue pagine sportive

"Il presidente «fumante» che fa disinformazione". Titola così oggi il Corriere del Mezzogiorno all'interno delle sue pagine sportive, in un editoriale a firma di Vittorio Zambardino: "Francamente non si capisce perché la categoria dei giornalisti napoletani ed i suoi organismi rappresentativi continui a sopportare un simile livello di mancanza di rispetto da parte del presidente del Napoli. Ci sarebbe da disertare questi spettacolini ormai invecchiati e fidarsi dello streaming. Lo stesso presidente ha spiegato che ieri non era certo giorno di rivelazioni, preannunciando per il 31 maggio la conferenza stampa nella quale sarà presentato il futuro del Napoli, specificando che si tratta dei prossimi diciannove anni - ammirevole speranza di vita lavorativa (per quella biologica ad multos annos e in buona salute).

Del nome del prossimo allenatore non ha voluto ovviamente dir nulla, ma bastava abbassare lo sguardo verso i commenti allo streaming su YouTube. Nella finestrella dei commenti, i tifosi - non moltissimi in verità, la solita decina di smanettoni - ripetevano ossessivamente il nome di Antonio Conte - la cosiddetta «juventinizzazione» della tifoseria, per la serie «il peggio non è mai venuto». [...] La verità è che qui la disinformacija delaurentisiana funziona alla perfezione: nessuno sa niente di concreto e nel fall out delle chiacchiere Aurelio si trova come un pesce nell’acqua. Per i prossimi diciannove anni".