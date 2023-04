CdM e la formazione anti-Lecce: un cambio per reparto per Spalletti

Questa la previsione del Corriere del Mezzogiorno sulle possibili scelte del tecnico in vista del match contro la squadra salentina.

"Juan Jesus potrebbe giocare dal primo minuto sostituendo uno tra Kim e Rrahmani. Elmas e Lozano invece sostituiranno rispettivamente Zielinski e Matteo Politano. Nulla da fare invece per Victor Osimhen".