CdM - Fiducia per il recupero di Osimhen: domani la decisione per la Champions

Ieri Victor Osimhen ha fatto solo un po' di corsetta e null'altro, oggi la squadra non si allena per la Pasqua, domani sarà una giornata-chiave

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri Victor Osimhen ha fatto solo un po' di corsetta e null'altro, oggi la squadra non si allena per la Pasqua, domani sarà una giornata-chiave per capire se il centravanti nigeriano ci sarà o no a Milano in Champions League. Lo si legge anche sul Corriere del Mezzogiorno: “Bisognerà monitorare le sue risposte, capire se avrà dei fastidi all’adduttore muovendosi con il pallone, facendo strappi e cambi di direzione. Nel Napoli c’è fiducia per ritrovare il centravanti nigeriano che è la medicina più opportuna per migliorare sotto il profilo della prestazione”.