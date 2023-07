CdM - Il budget stanziato dal Napoli per l'erede di Kim

Prima scelta Max Kilman, Ko Itakura l'alternativa. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma anche sul budget stanziato per l'erede di Kim

Prima scelta Max Kilman, Ko Itakura l'alternativa. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma anche sul budget stanziato per l'erede di Kim: "Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, difensore giapponese che ha una valutazione più bassa, rientra nel budget ideale del Napoli per il sostituto di Kim che oscilla tra i 25 e i 28 milioni di euro (per Itakura potrebbero bastarne 15).

Il suo entourage ha trasmesso una traccia dei colloqui in corso al giornalista arabo Ahmed Ragab: «Abbiamo un’offerta dall’Al Nassr e dal Napoli che è vicino a firmare con il giocatore». Segnali da decodificare perché non c’è conferma di una trattativa così avviata con la sensazione che ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo per capire chi sarà l’erede di Kim".