Cdm - Il motivo per cui Raspadori si è allenato a parte

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Raspadori ieri si è allenato a parte ma sta bene, non ha lavorato con i compagni semplicemente per gestire i muscoli, evitare sovraccarichi considerando gli acciacchi di Osimhen, lo stop di Simeone. Raspadori al momento è l’unico centravanti pienamente disponibile per la trasferta di Milano e, quindi, va preservato.