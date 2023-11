Cdm - Il Napoli aveva bisogno di un maestro, non di chi scappa un'ora dopo l'allenamento

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta la scelta Mazzarri per la panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta la scelta Mazzarri per la panchina del Napoli: "Il Napoli ha la necessità di fare un piccolo reset e tornare a fare quello che già sa fare. Ha bisogno di un allenatore che in campo fa didattica, un maestro che alzi la voce, che metta regole ferree, che non arrivi al campo un’ora prima degli allenamenti e scappi via un’ora dopo. Il Napoli ha bisogno di ritrovare il suo terreno di gioco, deve sentire l’odore del campo, ascoltare il rumore del nemico.

Ha urgenza assoluta di normalità, perché è con la normalità che si vince. Mazzarri in quest’ottica è la scelta più giusta, più sensata".