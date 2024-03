CdM - Il Napoli è un ex squadra! Altro che Champions, anche l'EL è utopia

"Il Napoli 2023-2024è una ex squadra che andrà rifondata". E' questo il titolo dell'editoriale che troviamo oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli 2023-2024è una ex squadra che andrà rifondata". E' questo il titolo dell'editoriale che troviamo oggi, a firma Zambardino, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno: "Alla luce di ciò che si è visto in campo non si capisce chi poteva realisticamente pensare alla Champions: si spera che adesso la si smetta, visto che anche la Europa League è utopia. Si arrende anche il rianimatore Calzona. Il Napoli 2023-2024 è una ex squadra che andrà completamente rifondata e rigenerata con altra guida tecnica. Mancano otto giornate alla fine, un tormento.

Risulta inutile, in quanto a clima e motivazione, l’ennesima bizzarria presidenziale che vuole una manifestazione antirazzista fuori dalle disposizioni ufficiali, generosa in quanto a solidarietà verso Juan Jesus. Ma si tratta anche di un vero e proprio occultamento della pessima gestione di tutta la vicenda da parte societaria. Questa prassi che manda la squadra in campo sempre sulle ali di una polemica o di una tempesta mediatica, è deleteria: sono tutte fanfaronate che non aiutano, musica stonata per una stagione disastrosa. Oggi anche umiliante".