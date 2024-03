CdM - Il Napoli ha pagato la tassa dello Scudetto per aver festeggiato troppo

"Abbiamo pagato la tassa dello Scudetto". E' questo il titolo dell'editoriale che troviamo oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"Certo non è il momento di fare bilanci, soprattutto perché sarebbe deprimente. Ė Questo è stato il campionato dell'involuzione, tutti i protagonisti hanno subito un ridimensionamento. Non credo ci sia un solo tifoso che non si auguri che finisca al più presto. È successo di tutto, come se avessimo pagato un dazio per l'immensa gioia dello scudetto. Una sorta di tassa della compensazione.

In Italia siamo i leader mondiali delle tasse, chi governa ha una fantasia incredibile nel proporne di nuove e sempre più bizzarre. Questa nuova tassa però non proviene dalla politica, ce la siamo inventata noi. In psicologia è un fenomeno conosciuto, sentirsi in colpa per avere troppo benessere in un mondo di difficoltà. In un campionato di indebitati, e anche scarsi, nasce una stella di campioni che esprime il più bel gioco al mondo e il tutto senza un euro di debito. Troppa differenza, il presidente è sensibile, non gli sembrava giusto esultare tanto. E noi tifosi lo abbiamo messo ancora di più sotto pressione, festeggiando come solo noi sappiamo fare per mesi. Il suo senso di colpa è cresciuto a dismisura, ed allora ha attuato tutti quei comportamenti che ci hanno ridimensionato, ed è nata l’autoprodotta tassa della compensazione. Una sorta di espiazione per aver esultato troppo. Ce lo meritiamo, smodati festaioli che non siamo altro".