CdM - Il Napoli ha vinto per tre episodi con un calcio così così

Il Napoli batte la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana grazie a una prestazione fatta di difesa e contropiede

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana grazie a una prestazione fatta di difesa e contropiede, in un assetto tattico che a queste latitudini non si vedeva proprio dai tempi del primo Walter Mazzarri. Questo il commento sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"«S’è vinto pe’ tre episodi». No, questo Mazzarri non lo dirà. E su questa vittoria di contropiede assoluto, di difesa spudorata e di calcio francamente così così, parleremo con speranza e fede fino alla finale di lunedì e alla ripresa in campionato con la Lazio. E nella risurrezione risorge anche Zerbin, che fa due gol strepitosi. È la svolta nella stagione finora disgraziata del Napoli? Forse. Chissà".