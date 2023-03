CdM - Il Napoli sa andare oltre le difficoltà: ha già superato tre assenze importanti

La forza del Napoli sta anche nella panchina, nei campioni di riserva, che non fanno sentire le assenze dei big quando capitano.

© foto di www.imagephotoagency.it

La forza del Napoli sta anche nella panchina, nei campioni di riserva, che non fanno sentire le assenze dei big quando capitano. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Nel passato, considerando anche la maledizione del terzino sinistro che ha afflitto il Napoli per tante stagioni, l’assenza di Mario Rui avrebbe generato preoccupazioni di varia natura. Ma la squadra di Spalletti nel suo entusiasmante percorso è riuscita ad andare oltre le difficoltà, ha superato le assenze di Anguissa, Osimhen, sta rinunciando all’«uomo in più» Raspadori senza avvertire alcuna difficoltà.