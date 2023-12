Cdm - Il piano di Mazzarri per sfidare compattezza e fisicità della Roma

La sfida all’Olimpico contro la Roma, molto importante per la lotta Champions, è lo scenario ideale per riscattare il recente passato

Il Napoli vuole mettersi la brutta serata in Coppa Italia alle spalle. La sfida all’Olimpico contro la Roma, molto importante per la lotta Champions, è lo scenario ideale per riscattare il recente passato. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Mazzarri alla vigilia ha lavorato per schierare una squadra compatta che sappia dominare a lungo il campo senza concedere ripartenze letali agli avversari.

La Roma di Mourinho, senza Dybala che è la luce dei giallorossi, proverà infatti a non concedere profondità al Napoli, a spostare l’inerzia del confronto sulla fisicità ricercando il lavoro di Lukaku spalle alla porta con gli inserimenti dei centrocampisti come Lorenzo Pellegrini o di uno tra Azmoun ed El Shaarawy