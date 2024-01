CdM - Il ritiro ha provocato un fastidio generale, ma ADL non cambia idea

Il Napoli si trova in ritiro e ci resterà fino alla partita contro la Salernitana. Non tutti l'hanno presa bene, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli si trova in ritiro e ci resterà fino alla partita contro la Salernitana di sabato. Non tutti l'hanno presa bene, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Ci si adegua, avrebbe detto Totò e il gruppo, infatti, tra lavoro sul campo e sala video sta provando a sfruttare il tempo da trascorrere insieme. Un po’ di fastidio generale c’è, considerando che domenica mattina, dopo la gara contro la Salernitana, è in programma la partenza per Ryhad, dove si giocherà la final four di Supercoppa Italiana.

Al momento, però, non sono previsti cambiamenti di programma, De Laurentiis, che rientrerà nei prossimi giorni dalla Spagna e seguirà Napoli-Salernitana al Maradona prima di partire per l’Arabia Saudita con la squadra, non ha intenzione di tornare indietro. Tutti insieme in ritiro fino a Napoli-Salernitana".