CdM - Juve-Napoli, la difesa di ADL: tutto pronto per partire domenica, un documenti ha cambiato tutto

Sul ricorso per Juve-Napoli, ieri De Laurentiis ha spiegato che il Napoli era pronto a viaggiare anche nella giornata di domenica se fosse stato possibile. Le prime comunicazioni delle autorità locali giunte nella giornata di sabato 3 ottobre rappresentavano già un divieto ostativo ma il documento inviato dall’Asl Napoli 2 intorno alle 14 domenica 4 ottobre chiariva ogni dubbio confermando l’impossibilità per il Napoli di mettersi in viaggio pena la violazione di decisioni che riguardano la sfera della sanità pubblica. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.