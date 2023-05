Cdm - Juve su Giuntoli, ma nulla è ancora deciso: dipende tutto da ADL

La Juventus ha messo Cristiano Giuntoli nel mirino, lo considera un uomo adatto alla ricostruzione dopo il grande lavoro compiuto a Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha messo Cristiano Giuntoli nel mirino, lo considera un uomo adatto alla ricostruzione dopo il grande lavoro compiuto a Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che poi aggiunge: "Il flirt c’è stato, i contatti sono anche andati avanti ma in casa bianconera niente è ancora definito tra la permanenza di Allegri, l’esito della stagione dentro e fuori dal campo. C’è da capire poi cosa farà De Laurentiis, se s’impunterà per far valere l’ultimo anno del contratto di Giuntoli o accetterà una risoluzione consensuale".