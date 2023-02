Cdm - Kim in panchina ad Empoli? Spalletti pensa a JJ per un motivo

Valutazioni in corso per Spalletti in vista della gara di domani contro l'Empoli. Possibili 3-4 cambi

TuttoNapoli.net Valutazioni in corso per Spalletti in vista della gara di domani contro l'Empoli. Possibili 3-4 cambi anche per risparmiare le energie in vista delle prossime partite. Kim è diffidato, un cartellino giallo gli farebbe saltare la sfida contro la Lazio, una situazione che potrebbe determinare una riflessione di Spalletti per l’impiego di Juan Jesus. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.