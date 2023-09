CdM - La Coppa d'Africa è una mazzata per il Napoli

Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In quella fase sarà necessario avere al massimo della forma Raspadori e Simeone.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Coppa d’Africa, in programma in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio, è una mazzata per il Napoli che in una fase centrale dovrà perdere Osimhen a lungo. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In quella fase sarà necessario avere al massimo della forma Raspadori e Simeone.

Torniamo al presente, il Napoli attende Osimhen a Castel Volturno, s’affida alle sue qualità per riscattare la sconfitta contro la Lazio nelle tre sfide in programma nell’arco di otto giorni contro il Genoa, lo Sporting Braga in Champions League e il Bologna".