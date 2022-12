CdM - Le armi di Kvaratskhelia per presentarsi al top a San Siro

Khvicha Kvaratskhelia non è stato il solito nelle amichevoli invernali. Ovvio, visto che è reduce da una lombalgia. Come tornerà contro l'Inter?

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non è stato il solito nelle amichevoli invernali. Ovvio, visto che è reduce da una lombalgia. Come tornerà contro l'Inter? Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Le sedute di questi giorni con tanto lavoro tecnico, le partite a campo ridotto e magari anche l’allenamento congiunto che dovrebbe disputarsi domani mattina a Castel Volturno a porte chiuse con la Juve Stabia, sono le armi di Kvaratskhelia per presentarsi in maniera brillante il 4 gennaio a San Siro".