CdM - Le curve saranno coinvolte nelle coreografie per la festa Scudetto

Raccontando dell'incontro tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras, andato in scena ieri prima di Napoli-Verona, il Corriere del Mezzogiorno sottolinea come la collaborazione tra le parti comincerà subito, ma riguarderà anche la festa Scudetto. I gruppi del tifo, infatti, saranno probabilmente coinvolti con alcune coreografie nella festa programmata per il 4 giugno.