Cdm - Limitazioni e maltempo: a Salerno deludente dato sotto i 20mila spettatori

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Salernitana-Napoli sarà un derby controverso, scrive il Corriere del Mezzogiorno in riferimento al clima "tiepido sugli spalti ma vibrante in campo. Sono 5600 i biglietti staccati in prevendita che si vanno ad aggiungere ai quasi 11mila abbonati dei granata per una sfida tra due squadre ridimensionate nei rispettivi segmenti di classifica a distanza di pochi mesi. Le direttive dell’Osservatorio, come il maltempo delle ultime ore, hanno penalizzato l’affluenza.

L’Arechi non sarà gremito: solo 334 i biglietti acquistati dai tifosi napoletani residenti al di fuori dalla Campania e nel salernitano che si accomoderanno in curva nord: 2mila i posti disponibili. Il numero di spettatori sarà deludente, sotto i 20mila".