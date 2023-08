CdM - Lo staff di Garcia ha scelto la via della fatica: affaticamenti non preoccupano

Un piccolo allarme c'è, ma non eccessivo, per i tanti affaticamenti in casa Napoli. Minimizza l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

Un piccolo allarme c'è, ma non eccessivo, per i tanti affaticamenti in casa Napoli. Minimizza l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nulla di eccessivamente preoccupante, lo staff di Garcia ha scelto la via della fatica, l’idea è mettere benzina nelle gambe che può rivelarsi preziosa in una stagione senza soste. Conta la gestione delle fasi, in questo momento il Napoli sta limitando i danni attraverso la prevenzione per ridurre il rischio degli infortuni e mescolare l’allenamento quotidiano con la ricerca della brillantezza in vista dei primi impegni stagionali".