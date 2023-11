Cdm - Mazzarri ha già adottato in passato il 4-3-3: è successo due volte

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non è la prima volta che Mazzarri adotta il 4-3-3

© foto di SSCNAPOLI

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non è la prima volta che Mazzarri adotta il 4-3-3, in alcune gare l’ha utilizzato durante le esperienze al Torino e al Watford. Nell’ultima esperienza al Cagliari, invece, dopo alcune difficoltà passò dal suo 3-5-2 al 4-4-2. In questi primi giorni di lavoro senza tanti nazionali Mazzarri sta prendendo conoscenza della squadra attraverso i colloqui individuali.