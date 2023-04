CdM - Mega coreografia al Maradona per Napoli-Milan: colletta partita oltre un mese fa!

E' partita la collaborazione tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras e adesso il Maradona è pronto a tornare una bolgia.

Lo si apprende dal Corriere del Mezzogiorno: "Per la gara di Champions contro il Milan di martedì è prevista anche una grandiosa scenografia sia in Curva A che B, per cercare di aiutare la squadra azzurra, chiamata all’impresa di ribaltare il risultato dell’andata e accedere alle semifinali. I tifosi hanno già organizzato una colletta fondi sin dalla partita con la Lazio e tornare così a colorare sempre di più il Maradona con nuove coreografie".