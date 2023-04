Cdm - Monumenti e chiese imbrattati per lo scudetto: preoccupazione tra i cittadini

C'è il rischio che il patrimonio monumentale di Napoli possa essere imbrattato per i festeggiamenti dello scudetto.

C'è il rischio che il patrimonio monumentale di Napoli possa essere imbrattato per i festeggiamenti dello scudetto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono stati realizzati murales di dubbio gusto, scalinate storiche sono state ridipinte con enormi scudetti, dissuasori e paletti riverniciati, monumenti e chiese imbrattati. Il problema però, sottolineano i cittadini preoccupati, saranno i soldi che verranno spesi per far tornare Napoli ai suoi colori originali, con il Comune, già finanziariamente compromesso, che dovrà frugarsi nelle tasche per risistemare tutto.