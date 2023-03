CdM - Napoli poco lucido, lo testimoniano i dati: Spalletti prova a risolvere così

Il Napoli non è stato il solito contro la Lazio e allora Luciano Spalletti prova a farlo riposare per ritrovarlo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

La squadra ha bisogno di ricaricare le batterie, vivrà un weekend all'insegna del relax, domani mattina riprenderà gli allenamenti. C'è bisogno di recuperare un po' di lucidità e brillantezza, è mancata rapidità nel palleggio e qualità nelle scelte negli ultimi venti metri.

Il Napoli ha prodotto più possesso palla ma è stato poco incisivo, entrando solo 14 volte nell’area avversaria e non riuscendo a capitalizzare il palleggio in tante occasioni nitide. Del resto la prima palla-gol veramente importante è arrivata all’80’ con la traversa di Osimhen e la parata di Provedel sul colpo di testa di Kim. La Lazio ha palleggiato meno del Napoli, è entrata nell’area avversaria soltanto quattro volte ma ha fatto girare il pallone più velocemente (18.4 passaggi al minuto in media contro i 17.2 del Napoli) e creato tre situazioni nitide: il salvataggio di Di Lorenzo, il gol di Vecino e la traversa di Milinkovic Savic su punizione".