CdM - Natan ci sta mettendo l'anima: grande volontà negli allenamenti

E' arrivato il momento di Natan? Sì, possibile. O comunque è imminente. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Durante la sosta per le nazionali, il tecnico francese ha potuto fare poco o nulla se non con 9 giocatori (otto di movimento) e qualche calciatore aggiunto della Primavera. Il tanto atteso brasiliano Natan è di quelli che è rimasto a lavorare al centro sportivo.

Ci sta mettendo l’anima e soprattutto impara i movimenti difensivi e l’italiano, aspetto non da poco visto che deve integrarsi alla perfezione con il nuovo ambiente. Ancora un po’ di pazienza per un giocatore che mostra grande volontà e chissà che non possa esordire nei prossimi impegni del Napoli che saranno ravvicinati".