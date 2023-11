CdM - Non arriverà un terzino dopo il ko di Mario Rui: si opta per una soluzione interna

Si era ipotizzato che a causa dell'infortunio di Mario Rui, out almeno un mese, il Napoli potesse andare sul mercato degli svincolati.

Si era ipotizzato che a causa dell'infortunio di Mario Rui, out almeno un mese, il Napoli potesse andare sul mercato degli svincolati per non lasciare il solo Mathias Olivera come terzino sinistro. Invece, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, si opterà per una soluzione interna:

"Un’altra idea per dare un’alternativa all’esterno uruguagio è Natan che in Brasile ha giocato anche da terzino sinistro. Il Napoli ha monitorato anche il mercato degli esterni sinistri svincolati ma non andrà a fondo in quest’ipotesi, attenderà il rientro di Mario Rui", si legge sul quotidiano.