CdM - Occhio a Garcia: non ha clausole e suo gioco ricorda quello di Spalletti

Il Corriere del Mezzogiorno non esclude che l'ex tecnico della Roma possa vincere i ballottaggi per sedersi sulla panchina del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

La pista Rudy Garcia (incontrato giovedì scorso) non è da scartare: accetterebbe ben volentieri la sfida azzurra. Il Corriere del Mezzogiorno non esclude che l'ex tecnico della Roma possa vincere i ballottaggi per sedersi sulla panchina del Napoli.

Ha allenato la Roma ed è stato il tecnico che ha preceduto Luciano Spalletti nel 2015-2016. L’allenatore 59enne è momentaneamente senza club e quindi De Laurentiis non sarebbe costretto a pagare nessuna clausola (da esercitare entro il 20) come nel caso di Sousa con la Salernitana. Garcia conosce bene la Serie A ed è un tecnico che non avrebbe problemi a calarsi nella realtà Napoli. Inoltre il suo gioco fatto di fraseggio corto e molto offensivo con i moduli 4-2-3-1 e 4-3-3 si avvicinerebbe a quello di Spalletti