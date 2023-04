Cdm - Oggi Osimhen può tornare in gruppo: c'è una speranza

Oggi è il giorno decisivo per Osimhen, lo staff medico farà gli esami strumentali per capire a che punto è la lesione distrattiva

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno decisivo per Osimhen, lo staff medico farà gli esami strumentali per capire a che punto è la lesione distrattiva all’adduttore sinistro che l’ha escluso dalle sfide di campionato contro il Milan e il Lecce. Osimhen sta gradualmente intensificando il suo lavoro, si è allenato da solo a Pasqua e anche ieri ha compiuto esercizi individuali in campo e in palestra. Oggi, se gli esami daranno delle risposte incoraggianti, Osimhen proverà a stare in gruppo con i compagni almeno per una parte della seduta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.