CdM - Osimhen, a Dimaro strada tracciata per il rinnovo: ecco cosa manca

Questione Osimhen: da limare gli accordi sul nuovo ingaggio e sulla clausola rescissoria da inserire (valida dall'estate 2024). Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il futuro di Osimhen è il tema principale in casa Napoli, i cinque giorni circa trascorsi dal procuratore Roberto Calenda a Dimaro non hanno determinato l’accordo. La situazione di Mbappè a Parigi va monitorata, il giro degli attaccanti non è ancora partito ma la sensazione è che la strada per il rinnovo con un accordo complesso tra clausola e ingaggio sia stata tracciata. Va però messa a posto mettendo da parte almeno per un’altra stagione sirene lussuose".