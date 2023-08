Cdm - Osimhen, niente Arabia ed il rinnovo non è indispensabile per la permanenza

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono stati ulteriori passi in avanti nella trattativa con l’agente Roberto Calenda

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sono stati ulteriori passi in avanti nella trattativa con l’agente Roberto Calenda. La traccia per il rinnovo è chiara: ingaggio che può arrivare in doppia cifra, doppia clausola rescissoria, una per l’Europa e un’altra per l’Arabia Saudita. De Laurentiis, però, si fa forte del contratto di Osimhen fino al 2025, il rinnovo darebbe serenità, forza al Napoli in vista anche della prossima estate ma non è fondamentale per la permanenza di Victor che abbandona sempre di più la ricca proposta dell’Al Hilal che ha offerto 40 milioni più 5 di bonus a stagione.