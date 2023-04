CdM - Osimhen out: le valutazioni che hanno portato a questa scelta

Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno della scelta del Napoli sull'attaccante nigeriano

Il Napoli ha preferito non rischiare Victor, considerando anche l’infortunio di Simeone che ha tolto un’altra soluzione offensiva a Spalletti . Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno della scelta del Napoli sull'attaccante nigeriano: "Il Cholito dovrà fermarsi per circa tre settimane, ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. È probabile che Simeone rientri nella settimana con il doppio impegno di campionato contro Udinese e Fiorentina.

Osimhen non è ancora rientrato in gruppo, ha lavorato solo a livello individuale in campo negli ultimi giorni. Si gioca sui 180 minuti e la partita di ritorno al Maradona probabilmente rappresenterà ancora di più lo snodo decisivo".