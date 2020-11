CdM - Osimhen rischia di saltare le prossime due partite: nelle prossime ore nuovi esami

Victor Osimhen tornerà nelle prossime ore in Italia. Sull'infortunio rimediato in Nazionale, che lo costringerà a saltare forse Milan e Rijeka, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "L’attaccante nigeriano non avverte dolore ma bisognerà monitorare con attenzione la lussazione alla spalla destra e gli eventuali danni che ha generato. Osimhen si recherà a Villa Stuart per una visita ortopedica del Prof. Castagna che in passato si è occupato dell’operazione alla spalla sinistra di Chiriches. In relazione alla diagnosi, si studieranno le terapie opportune e il programma di recupero. È molto complicato che il centravanti possa giocare contro il Milan".