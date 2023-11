Cdm - Osimhen, slitta la data di rientro in Italia: cosa è successo

A Castel Volturno per preparare il derby di domani contro la Salernitana ci sono tutti tranne Victor Osimhen

A Castel Volturno per preparare il derby di domani contro la Salernitana ci sono tutti tranne Victor Osimhen, il programma di rientro a Napoli sembra slittato di qualche giorno, lo attendono entro la fine della settimana per verificare le sue condizioni e preparare il piano per riportarlo in campo dopo la sosta di novembre. Il Napoli per il momento dovrà fare ancora a meno di Victor. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.