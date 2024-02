CdM - Osimhen, un'anomalia rispetto a Lookman e Chukwueze

Il ritardo nel rientro di Osimhen da Lagos probabilmente lo renderà indisponibile per la sfida contro il Genoa

Il caso del rientro a Napoli di Victor Osimhen tiene banco su tutti i quotidiani. Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ieri sera il rientro a Lagos, un paio di giorni per smaltire l’avventura, sbrigare anche delle faccende personali e, quindi, il rientro che era previsto oggi slitta di qualche giorno, probabilmente a ridosso della gara contro il Genoa. Sarebbe un’anomalia rispetto ad altri calciatori nigeriani come Lookman e Chukwueze che torneranno a disposizione rispettivamente di Atalanta e Milan nella giornata di oggi.

Il ritardo nel rientro di Osimhen da Lagos probabilmente lo renderà indisponibile per la sfida contro il Genoa. Il Napoli giocherebbe così tra campionato e Supercoppa la nona gara senza di Osimhen, il giocatore più pagato dell’intero organico con un ingaggio di circa 10 milioni a stagione dopo il rinnovo. Osimhen al rientro sarà monitorato dallo staff medico in virtù di qualche acciacco che si è trascinato in Coppa d’Africa.