CdM - Per capire l'operazione Lindstrom bisogna partire da una delle novità tattiche di Garcia

Per capire l'operazione Lindstrom bisogna partire da una delle novità tattiche di Garcia. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli visto finora in questo inizio di stagione è andato in campo con una disposizione decisamente più fluida rispetto al passato, e bisogna partire da qui per comprendere e analizzare bene l’operazione-Lindstrom: il 4-3-3 di Garcia ha un’anima differente rispetto a quello utilizzato da Spalletti, si deforma più spesso, prevede dei continui interscambi di ruolo non solo tra i tre centrocampisti, ma anche tra i due esterni alle spalle di Osimhen.

Anzi, la stessa definizione di «esterni» è ormai anacronistica: Politano e Raspadori – ma anche Kvaratskhelia, lo abbiamo visto nei pochi minuti giocati contro il Sassuolo – vengono molte volte dentro il campo a giocare il pallone, si avvicinano a Osimhen, corrono a occupare l’area di rigore".