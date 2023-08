CdM - Permanenza di Zielinski rende tranquillo il Napoli sull'affare Veiga

"Dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga dipende probabilmente anche la permanenza di Gianluca Gaetano"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La permanenza di Zielinski, pronto a rinnovare il contratto fino al 2027, a livello tecnico e numerico rende tranquillo il Napoli, che, però se dovesse saltare Gabri Veiga, perderebbe una grande opportunità. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che tocca anche la questione Gianluca Gaetanol

"Dall’eventuale arrivo di Gabri Veiga dipende probabilmente anche la permanenza di Gianluca Gaetano che, se ci fosse abbondanza in mezzo al campo, ha le proposte di Empoli, Cagliari e soprattutto Frosinone per accoglierlo in prestito".