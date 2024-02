CdM - Prima di ammalarsi Lavezzi aveva promesso a Mazzarri di tornare al Maradona

Ezequiel Lavezzi non se la sta passando bene. L'ex idolo dei tifosi del Napoli è ricoverato in clinica in Argentina per ipomania

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Ezequiel Lavezzi non se la sta passando bene. L'ex idolo dei tifosi del Napoli è ricoverato in clinica in Argentina per ipomania, un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l’umore e può portare la persona che ne soffre anche a farsi del male. Da Napoli arriva tanta solidarietà, anche perché il Pocho è rimasto molto vicino alle vicende di casa azzurra. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: L'argentino è stato uno dei primi a inviare un messaggio a Walter Mazzarri per complimentarsi con lui dopo che è stato ufficializzato il suo ritorno alla guida del Napoli. È rimasto molto legato al tecnico toscano, tanto da promettergli di andare al Maradona per seguire i suo Napoli. Poi, le condizioni di salute del Pocho sono precipitate