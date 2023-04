Cdm racconta: "C'era una linea condivisa tra Curva A e B, i dettagli"

Nuovi sviluppi su quanto accaduto domenica sera al Maradona

Nuovi sviluppi su quanto accaduto domenica sera al Maradona. La linea condivisa da curva A e parte della curva B prevedeva, dopo l’iniziativa pacifica svolta all’esterno della Cumana, di restare in silenzio in segno di protesta contro il diniego da parte delle autorità a introdurre tamburi, bandiere, striscioni e megafoni, presenti in ogni gara nelle curve fino agli scontri all’autogrill Badia al Pino Est tra alcuni ultras napoletani e romanisti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.