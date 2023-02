Cdm - Raspadori rischia di tornare ad aprile: salterà una decina di partite

Lungo stop per Raspadori. La diagnosi è distrazione muscolare di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra

Lungo stop per Raspadori. La diagnosi è distrazione muscolare di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, un infortunio che potrebbe costargli trenta-quaranta di giorni di stop. È probabile che Jack rientri dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il 2 aprile nella gara interna contro il Milan saltando sette partite, cinque di campionato e due di Champions League. Potrebbe rinunciare anche gli impegni della Nazionale in programma per le qualificazioni ad Euro 2024, contro Malta in trasferta e l’Inghilterra in casa proprio al Maradona. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.